ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、新作の『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』を6月17日(水)より発売します。南国の海辺を連想させる2種のドリンクを、メディア向けに行われた試飲会でひと足先に味わってきました。6月17日(水)より発売する『パイン & ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー