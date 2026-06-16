日本銀行は6月16日、政策金利を0.75%程度から1.0%程度に引き上げる追加利上げを決定した。今回の利上げを受け、住宅ローン金利、特に変動金利はどのような影響を受けるのだろうか。日銀の利上げが住宅ローン市場に与える影響について、住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を提供するMFSの取締役CMOで住宅ローンアナリストの塩澤崇氏に聞いた。○固定金利は3%超え、変動との金利差は過去最大に日銀の追加利上げ以前から、住