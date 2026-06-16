6月9日、肺炎のため86歳で亡くなった中村玉緒さん。俳優として多くの映画やドラマに出演しただけでなく、1990年代以降は持ち前の明るいキャラクターを生かして、『さんまのからくりTV』（TBS系）などバラエティ番組でも大活躍し、お茶の間で愛された。その玉緒さん自身がこよなく愛したのは、“連日のパチンコ通い”だった。「玉緒さんは都内に行きつけのパチンコ店があり、真剣な表情でパチンコやスロットの台に座る姿が頻繁に目