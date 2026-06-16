オランダ戦の中継スポーツチャンネル「DAZN」は16日、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグ・日本―オランダ戦の中継で、音声トラブルが生じたことについて公式サイトで謝罪した。日本―オランダ戦の生配信で「一部時間帯で音声不具合、特に前半には映像との同期ずれが発生いたしました」と報告。現在は復旧し、見逃し配信、ハイライトは正常に視聴できる状態だという。「試合を楽しみにしていただいていた視