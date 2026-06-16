FIFA公式Xが発表サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。国際サッカー連盟（FIFA）は、「開幕から12試合の平均観客数が6万3000人超を記録した」ことを報告。盛況ぶりに感謝したが、海外ファンからは疑問の声もあがっている。FIFAの公式Xは「ワールドカップ2026での、皆さんの熱いサポートに本当に感謝します！」と記して、米ニューヨークのニュージャージー・スタジアムで行われたブラジル―モロ