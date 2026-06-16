まるで人間のような反応をする猫ちゃんの光景が、75万表示を突破して癒やしを届けています。その光景を見た人からは、「日曜日のおっさんみたいで草」「酔っ払って床で寝てしまった翌朝の私かな？」と、温かな笑いが起こることに。既視感のある猫ちゃんの仕草に、思わず笑顔になってしまいます。 【写真：仰向けの状態で『床で寝ていた猫』→目が覚めると…まるで人間のような反応】 足を伸ばしてお目覚めのちょび君 まる