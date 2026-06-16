威嚇が止まらない保護子猫に、おやつを乗せたスプーンを差し出してみたら…？まさかの即陥落っぷりが尊いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で297万再生を突破し、「シャーのお顔からのお口に突っ込むの…かわいいですねww」「美味さを知ってしまったニャー♡」といった声があがりました。 【動画：『威嚇する保護子猫』に『おやつ』を差し出した結果…直後の『可愛すぎる