世界で大活躍する超セレブな猫たち3選 保護施設から世界一のインフルエンサーになった猫 「ナラ」は、保護施設で暮らしていた元野良猫です。しかし、優しい飼い主さんに出会ったことで、その運命は大きく変わりました。 インターネットに投稿された写真が「可愛すぎる」と世界中で評判になり、写真共有アプリのフォロワー数は450万人を超えています。これは最もファンが多い猫としてギネス世界