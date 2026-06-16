世界の主要国首脳が集まるG7サミットが開幕、2026年6月15日放送の「プライムニュース」（BSフジ）は、アメリカとヨーロッパとの対立構図に日本がどのようなことができるかがテーマだった。今回の開催は、孤立主義を深めるアメリカを引き留めるという意味だけでも開催の意義があるという意見もあるが、専門家の見方はどうなのか。鶴岡路人さん、会うことで「誤解が解ける部分もある」現代欧州政治を専門にする慶應義塾大学教授の鶴