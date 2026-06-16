元読売テレビでフリーの清水健アナウンサーが16日、自身のインスタグラムを更新。同期会を行ったことを報告した。 【写真】同期の仲の良さが伺えますね 「在阪局アナウンサー同期会。2001年入社。」と投稿。「局は違っても、同じ時代に、関西でアナウンサーになった仲間たち。楽しかったな。」とつづり、MBSの山中真アナ、元MBSでフリーの八木早希アナ、ABCの武田和歌子アナと笑みを浮かべる