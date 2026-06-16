高松西警察署 他人名義のキャッシュカードを使って現金を引き出して盗んだ疑いで逮捕された陸上自衛官の男が、高松市の高齢女性からカードをだまし取ったとして16日、再逮捕されました。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、陸上自衛隊善通寺駐屯地に勤務する自衛官の男（41）です。 警察によりますと、2026年4月10日ごろ、氏名不詳の共犯者が高松市の当時87歳の女性の家に電話をかけ、「キャッシュカード