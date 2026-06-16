総務大臣経験者で、現在は「減税日本・ゆうこく連合」共同代表を務める原口一博衆議院議員。これまでの記事では、旧知の高市早苗首相や、現在の内閣の政治姿勢について言及してきた。【写真】「悪性リンパ腫の闘病で坊主頭に...」国会で質問する原口一博氏、白スーツに真っ赤なネクタイ姿の若かりし頃の写真もそんな同氏だが、いわゆる"オカルト話"に明るいことでも知られる。原口氏はおととし6月に超党派で発足した「安全保