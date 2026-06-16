SNSでの投資を名目に現金をだまし取ったとして、北海道旭川市が本籍の55歳の男が詐欺の疑いで上山警察署に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が北海道旭川市で住所不詳、職業不詳の丸山俊和容疑者（55）です。警察によりますと丸山容疑者は、氏名不詳の人物らと共謀し、大阪市に住む70代の男性が架空の投資話で現金をだまし取られていた状況につけ込み、さらに現金をだまし取ろうと考え、去年6月6日から7月4日にか