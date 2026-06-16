◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」メジャー開幕から約１か月間、大谷翔平らドジャース勢や岡本和真、菅野智之を取材した。海外出張は松坂大輔がＲソックスでＷシリーズを制覇した２００７年以来。白髪が増え、旧知のロサンゼルスのカメラマンに「見覚えあるけど、お化けかと思った、年取ったね」と驚かれた。１９年ぶりのメジャー取材は、浦島太郎のような気分だった。ネット速報がない時代はシャワーを浴びた後に写真を送