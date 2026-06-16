BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）が15日に放送され、日本ハム時代にチームメートだった武田一浩氏（60）と片岡篤史氏（56）がゲスト出演。古巣・日本ハムから監督オファーがあったら引き受けるかどうかについて即答した。この日は元ヤクルト監督の真中満氏（55）とフリーアナウンサーの上重聡（46）がダブルMC。番組恒例「○×ダグアウト!!!」のコーナーで「日本ハムから監督オファーがあったら