1億2000万円余りの所得を隠し脱税したとして、神奈川県の幼稚園の園長が東京国税局に刑事告発されました。【映像】不正に得た金を投資資金などに？ 幼稚園園長を刑事告発神奈川県大和市にある幼稚園を経営する徳重裕士園長（77）は、2023年までの3年間でおよそ1億2500万円の所得を隠し、所得税3700万円ほどを脱税した疑いがもたれています。関係者によりますと、園長は幼稚園の経理担当者に指示して、収入を少なく申告してい