日本共産党の山添拓議員は16日の参議院外交防衛委員会において、米軍のミサイルシステム展開や自衛隊病院の機能強化などをめぐり、小泉進次郎防衛大臣と激しい論戦を交わした。質疑では、互いに自席から声を張り上げて反論し合う場面があり、委員会室が一時緊迫する事態となった。 【映像】共産議員が小泉大臣に「怒りあらわ」？の瞬間（実際の様子）山添氏は、日米共同訓練に向けて米陸軍のミサイルシステム「タイフォン