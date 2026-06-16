日本銀行は、金融政策決定会合で政策金利を1.0パーセントに引き上げました。1995年以来31年ぶりの高い水準となります。会合では政策委員、8人中7人が賛成し政策金利を0.75パーセントから1.0パーセントに引き上げることを決めました。日銀は、中東情勢による原油価格の上昇をきっかけに、企業間で「価格転嫁がやや速いスピードで進んでいる」として今後、消費者段階でも幅広い品目で価格の上昇につながっていく可能性があると指摘し