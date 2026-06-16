◇MLB レッズ 12ｰ0 メッツ(日本時間16日、グレートアメリカン・ボールパーク)レッズが12得点の猛攻で完封勝利しました。中でもユジニオ・スアレス選手が満塁弾など2発で6打点の成績を記録しました。オールスターに過去2度選出され、昨季49本塁打をたたき出したスアレス選手はこの日の初回、2アウト2塁の場面でフルカウントから高めのストレートを振り抜きレフトスタンドへ2ランホームランを記録。さらに2回にも今度は2アウト満塁の