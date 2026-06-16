現地時間14日に日本代表はワールドカップの初戦を迎え、オランダ代表と対戦した。試合は後半に動き、50分にフィルジル・ファンダイクのヘッドでオランダが先制。57分に中村敬斗のゴールで追いつき、64分にリードされるも88分に鎌田大地のゴールで土壇場で追いついた。FIFAランキング上位の国に引けをとらない戦いを見せ、試合は2−2のドローで勝ち点1を分け合った。この結果は中国でもニュースになり話題に。そんな中『捜狐』では