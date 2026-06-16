現地時間14日に日本代表はワールドカップの初戦を迎え、オランダ代表と対戦した。試合は後半に動き、50分にフィルジル・ファンダイクのヘッドでオランダが先制。57分に中村敬斗のゴールで追いつき、64分にリードされるも88分に鎌田大地のゴールで土壇場で追いついた。FIFAランキング上位の国に引けをとらない戦いを見せ、試合は2−2のドローで勝ち点1を分け合った。この結果は中国でもニュースになり話題に。そんな中『捜狐』では
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
- 2. チンパンジーの「パンくん」は今
- 3. あのちゃんねる 騒動触れず終了
- 4. コストコで食中毒 男児重症化
- 5. 文春 高市氏を巡る記事の説明へ
- 6. TDR 駐車場料金が値上げされる
- 7. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
- 8. がん手術 妻より先に恋人に報告
- 9. 息子にげんこつした 父親を逮捕
- 10. 防衛省 出展中止 「看過できず」
- 1. チンパンジーの「パンくん」は今
- 2. コストコで食中毒 男児重症化
- 3. TDR 駐車場料金が値上げされる
- 4. ブラジルの聖像修復「失敗」物議
- 5. がん手術 妻より先に恋人に報告
- 6. 息子にげんこつした 父親を逮捕
- 7. 防衛省 出展中止 「看過できず」
- 8. 下鴨神社で倒木 樹齢は約450年
- 9. 女児に盗撮など疑い 教諭再逮捕
- 10. 給食「リハ」で2万食廃棄予定
- 1. ポケセン刺殺 新たに判明の凶行
- 2. 強気価格のカルディ新作に驚き
- 3. タバコ盗もうと暴走 同僚神対応
- 4. 17日から! マック新メニュー実食
- 5. 「世界一マズい」噂のグミに悶絶
- 6. 失踪疑惑あったNHK党候補者 復活
- 7. モンスト公式「不適切」表現謝罪
- 8. 「日教組は解体しろ！」日本のタブーが表面化？ / 今週の注目世論調査
- 9. 女性多い? 男性売り子が内情語る
- 10. 不可解事件 子どもをさらうクマ
- 1. 紐なしバンジー即死で6人逮捕 伯
- 2. 日本人選手みな同じ顔 波紋呼ぶ
- 3. 命綱なしでバンジー 伯女性死亡
- 4. 「嫌な金持ち」に変貌した理由
- 5. 日本代表のW杯ゴールがLE SSERAFIMに飛び火？ 中村敬斗とカズハの“妄想兄妹説”、海外で458万表示のワケ
- 6. プーチン氏に若手兵士が詰問?
- 7. 韓国「祭り」から取り残されたか
- 8. 中国に弱み握られマスク氏限界か
- 9. 第2子妊娠中 パク・シネが登山
- 10. 米軍のB52爆撃機が墜落 8人死亡
- 1. 大手6社 アイス価格でカルテルか
- 2. ひどい ANA新株主優待が波紋呼ぶ
- 3. 「もっちゅりん」大ヒットの理由
- 4. 「喜多方ラーメン」が消滅危機に
- 5. キオクシア 時価総額50兆円超え
- 6. 伊藤博文の千円札 高額で売れる?
- 7. ANAで「搭乗拒否トラブル」続出
- 8. 日本で座るのがNGな理由とは
- 9. スタバ 日本で成功し続けるワケ
- 10. 中1春から成績上位 子の共通点
- 1. チェアの高さはそのまま！しっかり固定し、安定して座れるチェア用固定脚
- 2. 「日本通信アプリ」FPoS対応版が6月登場、本人確認強化で「ネオ・キャリア」移行をカンタンに
- 3. ChatGPT 電力がGoogle検索の10倍
- 4. Twitterで"性犯罪"を大胆暴露
- 5. 水上用電動アシスト自転車「Hydrofoiler XE−1」発表。自称世界初の水中発進にも対応
- 6. 総務省がソフトバンクの代理店「Provigent」と「ライト通信」に本人確認不足による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正を命令
- 7. [本日の一品]質感に惹かれて3COINSのワイヤレスキーボード、マウス、テンキーを買ってみました
- 8. エレコムとマクセルの競争激化 半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/6/16
- 9. TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」オリジナルデザインマンホール蓋の寄贈式を開催
- 10. SB サイバー攻撃防ぐ新サービス
- 11. 塩にんにく香るからあげと豚しゃぶ！「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」
- 12. グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」、夏季プランの予約受付を開始！
- 13. 2万円以下とは思えない完成度。Amazfit Bip Maxは「初めての1台」にも選びやすい万能スマートウォッチ
- 14. ソ連が開発した変な航空機「エクラノプラン」が水上を疾走するムービー
- 15. バロック調で描かれたスターウォーズのキャラクターいろいろ
- 16. 【トレビアン】『モバゲー』内の暗黙のルール集
- 17. 梅田望夫、はてブ「バカ多い」 賛否両論殺到してブログ炎上
- 18. Motorola スマートフォンで復活?
- 19. NHK五輪サイト"2chアイドル"掲載
- 20. BMWバイク、スポーティーにお化粧
- 1. 本田氏 久保は「タケ」呼びの訳
- 2. 森保J、17日は「完全オフ」決定
- 3. 久保建英 車椅子移動になった訳
- 4. 西武が交流戦初優勝！パ球団オーラス 就任2年目・西口監督初タイトル 桑原先制V打、阪神に完封勝ち
- 5. 本田圭佑氏に「満点回答」称賛
- 6. W杯ゴミ拾い 日本国内では批判も
- 7. 世界で6人だけ「史上初」に喝采
- 8. 数字を…日本の作戦に各国注目
- 9. W杯日本戦で水道使用量に異変か
- 10. J1浦和 曹監督就任で異例声明
- 1. エビ中がジャケ写を謝罪 変更へ
- 2. あのちゃんねる 騒動触れず終了
- 3. はじめしゃちょー 娘が緊急搬送
- 4. ローラ「睡眠薬を飲まないと…」
- 5. 櫻井翔 遺族への気遣いに反響
- 6. 沙保里さん 引退後の「解禁」
- 7. 新田さちかW杯観戦「匂わせ」か
- 8. シューイチの呪い? 相次ぐ不祥事
- 9. フジ番組中に地震 アナ呼びかけ
- 10. 深すぎ…中村玉緒さんの勝新愛
- 1. 「自分はポテトSだけ」投稿反響
- 2. 50歳で22年ぶり写真集 野望語る
- 3. 強いトラに憧れる「ホワイトタイガー」と強いえびになりたい「ブラックタイガー」の出会い
- 4. もう寝た? 妻が深夜にメッセージ
- 5. 産後レス「私が原因」妻が反省
- 6. 対照的！静かな風景画のユトリロと力強い人物画を描く母・ヴァラドンの親子展
- 7. 「グレーゾーン」夫婦関係に見解
- 8. ファミマのインナー 使って感動
- 9. 『映画ちいかわ』公開記念グッズが7．10登場！ 「ちいかわらんど」ほかポップアップなどで順次発売
- 10. 40代&50代 上品なショートボブ
- 11. 70歳ゲンが孫娘との生活始める
- 12. tu-hacci夏の新作が勢ぞろい！主役級インナーで叶える軽やかコーデ
- 13. エクセルのひんやり朝UVが限定登場！夏のメイク崩れ対策に注目
- 14. ルミネカードで10％オフ 店舗もネットも5月15日スタート
- 15. サダハル・アオキから新作ショコラ発売 - 抹茶とアールグレイなど、和洋のお茶を使用
- 16. facebookで制限リストに入れられるとどう見える？ばれる？見え方/フェイスブック,スマホ
- 17. 初の全国ブスまつ毛ランク 1位は
- 18. くねくね前髪！ベイビーヘアの作り方
- 19. 武豊はハニートラップにかかっただけ!? 妻・佐野量子“神対応”の理由
- 20. ロンハーマン、路面店を横浜みなとみらい「マリン アンド ウォーク ヨコハマ」にオープン