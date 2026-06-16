山形県内でクマの目撃が止まりません。 【画像】現場付近にある湯殿山スキー場 県によりますと、今月７日までのクマの目撃件数は３５８件と、過去最多となった去年よりも１１５件増えています。 このうち市街地での目撃件数も、去年の同じ時期と比べ増加しました。 きょうも山形市や村山市、上山市などでクマが目撃されています。 そんな中、きのう、山形県鶴岡市の山で山菜採りをしていた男性がクマに襲われました。県