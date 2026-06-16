北海道岩見沢市の交差点で、７０代の女性がワンボックスカーにはねられ死亡する事故がありました。事故があったのは岩見沢市５条東１４丁目の交差点です。６月１６日午前１１時前、７０代の女性が道路を横断中、交差点を右折してきたワンボックスカーにはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。 女性は横断歩道のない場所を歩いていたとみられています。警察はワンボックスカーを運転していた岩見沢