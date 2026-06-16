7人組ガールズグループ・HANA（CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA）が16日、都内で行われたAmazon『プライムデー』記者発表会に登壇。『プライムデー』にほしいものを発表した。【全体ショット】カラフルな衣装で登場したHANAHANAは、同社サービスに関するビンゴを成功し、ほしいものとしてあげていたものをプレゼントしてもらえることに。MOMOKAは「キッチンをお片付けしたら、スペースができまして。おうち