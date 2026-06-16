サッカー日本代表が１４日（日本時間１５日）、ワールドカップ北中米大会１次リーグ初戦で、強豪オランダと２-２で引き分けた。熱狂のダラススタジアムでは、千鳥・ノブやウエストランド井口、カカロニらが生観戦した。熱狂の観客の中には、ハイヒール・モモコの姿も。完全プライベートで弾丸旅を敢行しており、「ワールドカップめちゃくちゃいいお席ですありがたいオレンジ多いですが、青頑張ります」「本当に良い試合