メキシコ代表GKギジェルモ・オチョアが、FIFAワールドカップ2026後の引退を強く示唆している。現在40歳のオチョアは、これまでに母国のクラブ・アメリカやベルギーのスタンダール・リエージュ、さらにはスペインのグラナダやマラガ等でプレー。直近ではポルトガルのAVS、キプロスのAELリマソールでプレーしている。そして、今回のワールドカップではリオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並ぶ6大会連続出場を達成