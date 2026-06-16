気象庁は、20日(土)に九州で「警報級の大雨となる可能性がある」と発表しました。 【画像で見る】土曜日は警報級大雨か天気図・雨シミュレーションなど 20日(土)に「大雨」「土砂災害」の警報の可能性「中」と発表しているのは、福岡県・佐賀県・長崎県、大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県（奄美地方除く）です。 ＜画像で確認＞▼20日（土）早期警戒情報▼19日（金）天気図▼20日（土）雨シミュレーション▼21日