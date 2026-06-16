水戸ホーリーホックは16日、FC東京からDF木本恭生が完全移籍加入することを発表した。1993年8月6日生まれで現在32歳の木本は、センターバックや中盤の守備的ポジションを主戦場とするプレーヤー。静岡学園高校から福岡大学を経て、2016年にセレッソ大阪でプロデビューを飾った。2022年1月には名古屋グランパスからFC東京へ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算96試合に出場。昨季後半はサガン鳥栖に期限付き移籍。レンタルバッ