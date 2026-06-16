勲章伝達式であいさつする張炳煌さん＝16日、台北市（共同）【台北共同】春の叙勲で旭日小綬章を受章した台湾の書家、張炳煌さんに対する勲章伝達式が16日、台北市で開かれた。台湾の書道界の重鎮で、日本との文化交流に尽力した。張さんは日台合同の書道展の企画や、日本の若者を台湾に招く書道交流などに取り組んできた。タブレット端末で書道が楽しめる「e筆（イービー）」も推進している。張さんは「（デジタル技術導入