岐阜県の美濃太田―北濃間を結ぶ第三セクター「長良川鉄道」は16日までに、新車両導入の記念品を作るため実施したクラウドファンディング（CF）で集めた約244万円が、CF運営会社から支払われていないと明らかにした。繰り返し督促したが、運営会社は応じず、法的措置を検討しているという。長良川鉄道は今年3月、新車両「清流号」を導入した。昨年10〜12月、新車両を記念した乗車券やヘッドマークなどを作るため、CFを実施。19