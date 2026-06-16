日本人の海外旅行促進に向けたイベントに登壇した岩田剛典さん（左）と、とにかく明るい安村さん＝16日午後、東京都千代田区観光庁や外務省は16日、日本人の海外旅行促進に向けたイベントを東京都内で開いた。アーティストで俳優の岩田剛典さんと、お笑い芸人のとにかく明るい安村さんが登壇。7月以降にパスポートの申請手数料が引き下げられ、海外に行きやすくなるとPRした。観光庁は、海外に行く日本人が増えれば国際理解が