◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（１６日・甲子園）西武のタイラー・ネビン内野手が１６日・阪神戦（甲子園）を欠場することが決まった。西口監督が「出ないよ、ベンチにも入らない」と明かした。ネビンはここまで３２試合に出場して１１５打数３４安打、打率２割９分６厘、１１本塁打、２４打点の成績。だが、直近の試合では左脇腹のコンディション不良による欠場が多くなっていた。西武は１７試合を戦い１３