ワールドカップ初戦をドローで終えたイラン代表だが、試合終了後に即時のアメリカ退去命令を受けた。カナダメディア『CBC』が伝えている。4大会連続7回目のワールドカップ出場となったイランは、極めて難しい状況の中でFIFAワールドカップ2026本大会を迎えている。開催国の一つであるアメリカとイスラエルによる軍事作戦の標的となり、一時は出場辞退の可能性が浮上。ベースキャンプ地をメキシコに変更して大会に臨むこととな