お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が15日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんの所属するチームが大会で準優勝したことを報告した。【映像】辻希美（38）、次男に作った“部活弁当”披露この日、小原は「誠八がメダルをかけてもらっています」と銀メダルを授与されている誠八くんの写真を公開し「昨日の大会で誠八のチームが準優勝しました！」と報告。「チームメイトが一丸となって協力した結果だと思います！」とつ