飼っている犬や猫が、散歩中に他人の物を壊してしまうと、修理代をどう負担するのか不安になります。修理代が5万円となれば、家計への影響も小さくありません。ペットが他人に損害を与えた場合、飼い主が賠償責任を負うことがあります。 ただし、加入している保険によっては、修理代が補償される可能性もあります。まずは、壊した状況と保険の内容を確認することが大切です。 ペットが他人の物を壊すと飼い主に賠償