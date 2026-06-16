予約はこちら！▶▶旬の果実とハーブがさわやかに彩る、夏のアフタヌーンティー木々に囲まれた穏やかな「プルマン東京田町」のラウンジ「JUNCTION」では、2026年8月31日（月）までの期間限定で「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」が登場しています。みずみずしいマスカットやメロン、マンゴーなどの旬の果実と、ミントやアニスのさわやかな香りを重ねたスイーツは、涼しげなグリーンカラーが目を引く美しさ！