元少女時代ジェシカが変わらぬ美貌を披露した。ジェシカは6月15日にインスタグラムを更新。【写真】「ファンの悪臭で吐き気」と疑われたジェシカの顔公開された写真には、シルバーのドレスをまとったジェシカの姿が収められていた。オフショルダースタイルにボリューム感のあるスカートが特徴的なドレスを着こなし、自然なポーズを見せている。ジェシカは最近、上海の空港に到着した際、ファンに囲まれる中で鼻を手で押さえ、まる