SEVENTEENの新ユニットV8（ディエイト、バーノン）のデビューに期待が高まっている。V8は6月16日、SEVENTEENの公式SNSおよびグローバルファンプラットフォームWeverseを通じて、1stミニアルバム『V8』のトラックリストを公開した。【写真】V8、圧巻オーラ「原動力はCARAT」6月29日に各種音楽配信サイトでリリースされる同アルバムには、タイトル曲『singasong』をはじめ、『Friend』『BEAT』『ミア』（原題）、『Coloring』『girls