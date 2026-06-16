津山市／光井聡 市長2026年5月撮影 岡山県津山市の6月定例市議会が15日に開会し、2026年2月の市長選で初当選した光井聡市長が所信表明を行いました。未来を担う子どもたちが「このまちで生まれ育ってよかった」と思えるよう、10年後、20年後を見据えた取り組みを進めるなどと述べました。 光井市長は「教育」を最優先課題と位置づけ、医療・福祉・地域社会と連携し、誰一人取り残されない体制づくりを早急に検討するとし