【新華社北京6月16日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は16日、国賓として訪中したミャンマーのミンアウンフライン大統領と北京で会談した。習主席は、中国はミャンマーとの関係発展を周辺外交の重点に据えているとし、ミャンマーの主権擁護と領土保全を断固として支持すると表明。ミャンマー新政府が発展と安全保障を統一的に計画し、国情に合致し、国民が賛同する正しい発展の道を見つけることを支持すると述べた