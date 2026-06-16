FIFAワールドカップ2026のイラン代表の初戦に合わせて現体制に反対する在米イラン人が抗議活動を行い大混乱となりました。【映像】スタジアム前で抗議活動をおこなう様子抗議活動の中心はイラン革命で祖国を離れた在米イラン人で、人権侵害を続ける現政権が代表チームを管理しているとして大会参加資格の剥奪をFIFAへ求めました。スタジアム前では急遽スタッフが増員され、警戒態勢はアメリカ開幕戦以上となりました。イラ