【ロサンゼルス共同】イラン政府関係者によると、サッカー・ワールドカップ（W杯）イラン代表のガレノイ監督は15日の初戦後、選手らを前に、イランは「W杯史上、最も抑圧されたチームだ」と述べ、米政府の入国制限に不満を表明した。