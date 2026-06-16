１６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比８７円ちょうど高の６万９４０４円５０銭と２日連続で最高値を更新した。午後には一時、取引時間中として初めて７万円台をつけた。日経平均は前日、戦闘終結への合意発表が好感されて大幅に上昇し、前週末比３２９７円高の６万９３１７円と最高値を更新した。１６日午前の取引では、相場の過熱感が意識されたほか、日本銀行の金融政策決定会合の結果を見極