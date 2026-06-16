アイスクリームなどの希望小売価格でカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会が食品メーカー6社に立ち入り検査をしたことが分かりました。【映像】公取委が食品メーカー6社に立ち入り検査関係者によりますと、明治、森永乳業、森永製菓、ロッテ、江崎グリコ、赤城乳業の6社は、数年前から市販用のアイスクリームやシャーベットの希望小売価格について、各社の幹部クラスが会合や電話、メールで値上げ幅や時期を調整