文化放送田中博之社長が16日、都内の同局で定例会見を行い、15日に行われたサッカーW杯1次リーグで強豪オランダに引き分け、勝ち点1を獲得した日本代表チームについて「大金星」と歓喜した。同局は「文化放送スポーツスペシャルFIFAワールドカップ2026実況中継」で、日本代表が出場する全試合を実況中継する。日本代表ユニホームを着用し、「FIFAアンセム」をBGMに会見した田中社長は、対オランダ戦について「勝っていないが、個人