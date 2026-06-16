「おもちゃで前が見えず動けないポメ」【写真】くわえたおもちゃで前が見えず、動けない犬さんこんなポストをされたのはポメラニアンのポメリー（@pome_pommery）さん。おもちゃをくわえてみたところ、前が見えなくなってしまい、しばらく固まったまま動けなくなってしまったポメラニアンのポメリーくんの様子が撮影されました。どうしようか悩みながらもおもちゃを頭に乗せたまま固まるその姿に、思わず笑ってしまいますね。「間