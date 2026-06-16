「やばい！！！！自分の自転車帰ってきたら先客乗ってるwwwwwwww」【写真】猫ちゃんが、自転車のカゴに入ってましたこんなポストをされたのは、まご（@mago_zzzz）さん。駅の駐輪場に停めていた自転車に乗ろうとしたところ、カゴの中で目を光らせた猫ちゃんが先に乗り込んでいた様子を撮影しました。夜の駐輪場でまさかの先客に遭遇、思わず二度見してしまいますね。「目が光ってるの怖すぎて笑った」「先客って表現が好きすぎる」