第2回世界人型ロボット競技大会の全50競技種目が正式に確定した。同大会の第2回記者会見で明らかになった。新華社が伝えた。今回発表された第2弾の競技種目では、新たに三つの競技種目と21の生活密着型シナリオ競技が追加されたほか、第1弾で発表されたトラック競技もアップグレードされ、ロボットによる「完全自律走行」が実現される。ロボットの自律走行技術の飛躍的な進歩に伴い、今大会では400メートル走、1500メートル走、4×