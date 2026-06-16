ハウステンボスは、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業することを発表した。【写真】今年4月にオープンした「エヴァンゲリオン・ザ・ライド-8K-」■ヨーロッパの街並みを一望できる！本アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡る