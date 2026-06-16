人気お笑いコンビ『ウエストランド』の井口浩之さんが公開した“２ショット”が話題を呼んでいる。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のグループステージ第１節（Ｆ組）でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２で引き分けた。 北中米Ｗ杯を全試合中継する『DAZN』の企画で渡米していた井口さんは、オランダ戦をスタジアムで観戦していた。試合から一夜明け、井口さんは自身の?を更新。