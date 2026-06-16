お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。唯一断っているという仕事を明かした。自身の中で受ける仕事と断る仕事の線引きがあるのかと聞かれたジュニアは「いや、断るのはあんまない」。しかし直後に「大食いとか、ああいうのだけ。迷惑かけるから」と続け「ほんまに食べられへん…」と漏らしMCを笑わせた。大食い以外は何でもOKかと